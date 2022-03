Başkan Büyükakın: "Özel çocuklarımıza ayrı bir önem veriyoruz"

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Aile bütünlüğünün korunması ve gelecek nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için özel çocuklarımıza ayrı bir önem veriyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurum Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Canan Soylu ve Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz ile yönetimini ağırladı. Ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelerde sivil toplum kuruluşlarının aile ve çocuk, engelli ve gençler üzerine yapacakları her faydalı çalışmada yanlarında olacağını ifade eden Başkan Büyükakın, "Özel çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın her daim yanında olduk. Kurumsal olarak aile bütünlüğünün korunması ve gelecek nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleninin fazlasını yapıyoruz. Bu noktada özel çocuklarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Şunu belirtmem gerekir ki Kocaeli olarak bizler özel çocuklarımızla çok büyük bir aileyiz" dedi.

"Eksikliklerin giderilmesine dönük adım atıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak engelli ve özel bireylere yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyemizin farklı mekanizmalardaki karar alma süreçlerine engelli kardeşlerimizi ve ailelerini dahil etmeye çalışıyoruz. Tabi bunun yanında STK'larımızın varlığı da var. Onların da bizlere olan katkısını çok kıymetli buluyoruz. On iki ilçenin tamamında kadınlarımızın, gençlerimizin ve özel çocuklarımızın dertleriyle dertleniyor, karşılaştıkları eksikliklerin giderilmesine dönük adım atıyoruz. Tabi bize bunlar ayrı bir mutluluk veriyor. Engelli engelsiz her çocuğumuzu bir arada buluşturacak faaliyetler ve organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bunlar için adım atamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ