Başkan Bozkurt, vaatlerinin yüzde 87'sini gerçekleştirdi: Esenyurt 56 yeni proje kazandı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, seçim vaatlerinin yüzde 87'sini hayata geçirdiğini belirterek, ilçeye 56 yeni proje kazandırdıklarını söyledi. Bozkurt, "Bir belediye başkanının yapabileceği performansın çok üzerinde çalışmalar yaptık. Bütçe disiplinini sağlayarak geçmişte başlayan ve yarım kalan projeleri bitirdik. Artık Esenyurt kontrollü bir şekilde yönetiliyor" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, TGRT Haber'de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programının konuğu oldu. Programda görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Bozkurt, 384 milyon dolarlık borcu olan sorunlu bir belediyeyi devraldığını ifade ederek, mali disiplin ile borcu 90 milyon dolara düşürdüklerini belirtti. Bozkurt, "Artık borç bizim birinci sorunumuz değil. Biz beş yılda bütün bu aksaklıkları giderirken 20 ayrı branşta hem belediyenin kurumsal yapısını hem de Esenyurt'un ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptık. Bütçe disiplini sağladık. Esenyurt Belediyesi artık ahlak ve mevzuat çerçevesinde işleyen, uygun kadrolarla yönetilen bir belediye oldu" diye konuştu.

"Anketlerde oyum yüzde 53"

Cem Küçük'ün adaylıkla ilgili sorunu yanıtlayan Bozkurt, "Adaylık için başvurdum, değerlendirmeyi bekliyorum. Benim yaptığım anketlerde ve kamuoyundaki karşılıkta benim mutlak aday olmam gerektiği çıkıyor. Karasızlar dağıtıldığında oyum yüzde 53'ün üzerinde. 2019 seçimlerinde yüzde 51.55 ile seçildim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o zaman oluşturduğu ittifak ile benim kişisel özelliklerim ittifak için çok iyi bir reçete oldu ve çok iyi bir sonuç aldık" şeklinde konuştu.

"Kurumsal sorunları çözdük"

Kentte yoksullukla mücadele ile ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bozkurt "Bizim yaptığımız anketlerde ve değerlendirmelerde öncelikli sorunlarımız yoksulluk, trafik, ulaşımla ilgili sorunlar, mülteci sorunu, kent alt yapısının bozuklukları ve bunlara bağlı olarak diğer sorunlar. Yoksullukla mücadele bizim çok önemli bir işimizdi. Sadece pandemi döneminde 1 milyon 400 bin kez yardım yaptık. Belediyenin kurumsal sorunları bitti. Planlama sorunlarımız önemli ölçüde bitti. Maalesef büyükşehirdeki belediye meclisi geçmişteki alışkanlığını bırakmadan bazı yerleri konut rantına açmaya çalışıyor. Onu kabul etmediğimiz içinde bizim planlarımızı 3 yıldır onaylamadılar. Yaptığımız planlar daha yeni onaylandı. Önümüzdeki ay belediye meclisinde de 1/5000'lik planlarımıza uygun olarak çalışmalar yapılacak. Yürütmeyi durdurma kararlarına neden olan haksızlıklar giderildi" dedi.

"Vaatlerimizin yüzde 87'sini tamamladık"

Seçim vaatlerinin yüzde 87'sini tamamladığını ifade eden Bozkurt, "Esenyurt'u oluşturan vatandaşlarımız, bulunduğu bölgelerden daha iyi yaşam kurmak amacıyla İstanbul'a gelen vatandaşlardan oluşuyor. Hepsi iyi niyetli, başkalarının hakkına riayet eden insanlar. Biz onlar için yaklaşık 56 tane proje yaptık. 6 cami bitirdik. Bir cemevi yapıyoruz. Bir tane Türkiye'nin en büyük kütüphanesini yaptık. Kütüphanemiz, 550 kişinin aynı anda hizmet alabileceği kapasitede. Bu kütüphanede engelli vatandaşlarımızın faydalanacağı kaynakları üretiyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın kitap ihtiyaçlarını karşılamak için orada ayrı bir birim oluşturduk. Çocuk Üniversitesi'ni hayata geçirdik. Dar gelirli ailelerin çocuklarının bakış açısını genişletmek için bu çocuklara eğitim veriyoruz. Aynı zamanda Sinema Akademisi'ni kurduk. Sinema sektöründe çalışacak kişiler yetiştiriyoruz. Bir binicilik tesisi açtık. Öncelikle engelli çocukların ama daha ziyade Esenyurt'ta yaşayan herkesin faydalanacağı bir tesis" şeklinde konuştu.

"36 ayrı branşta eğitim veriyoruz"

Başkan Bozkurt "35 kişilik bir ekip kurduk. Bu arkadaşlar 2 bin 700 firmayla görüşerek firmaların taleplerini aldı ve Esenyurtlu hemşehrilerimizle paylaştı. Bu şekilde 58 bin kişiyi işe yerleştirdik. Bazı alanlarda istihdam sağlayamıyoruz. Onun için 'EMEĞİM' bölümünü oluşturduk. Bu birim üzerinden sanayinin ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmek üzere 36 ayrı branşta kurs veriyoruz. Bu kurslar üzerinden yaklaşık 2 bin arkadaşımıza sertifikalı eğitim vererek onları işe yerleştirdik. Kadınları desteklemek için çalışmalar yapıyoruz. Amerika'ya 90 bin dolarlık halı ihracatı yaptık. Kadınlarını güçlendirmeyen toplumun hayatta kalmasına imkan yok. Dolayısıyla kadınların güçlenmesi için onlara birçok alanda destek sunuyoruz" dedi.

"Esenyurt'u bir üretim merkezi haline getiriyoruz"

İlçeyi sanatta ve sporda ön plana çıkaracak işlere imza atan Başkan Bozkurt, "Esenyurt'u bir üretim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Yine kadınların hayata tutunmaları için bir projemiz var. Anadolu, Kafkasya ve Orta Doğu el sanatları çarşısı ve barış kardeşlik merkezi ve bunların senkronize olduğu bir kültür merkezi projemiz var. Burayı el sanatları ürünlerin üretildiği ve Orta Doğu'ya satıldığı bir bölgeye çevireceğiz. Başka birçok alanda destek veriyoruz. Spor alanında birçok gencimize eğitim veriyoruz. 20 Dünya şampiyonumuz var. Eğitimle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Kampüs Lise projesini başlattık. Tam gençlerimizin önünü açmak için yaptığımız bir projedir. 5 farklı lise bir kampüsün içerisinde. Çok yüksek düzeyde alt yapısı olan bir okul. Ama aynı zamanda farklı branşlardaki gençlerin birbirini tanıması ve anlaması için oluşturan bir uyum projesi" ifadelerini kullandı.

Geriatri merkezi geliyor

Yaşlıların bakımlarının sağlanması ve ilçedeki genç nüfusun istihdamı için bir geriatri projesi planladıklarına dikkati çeken Bozkurt şöyle devam etti "Geriatri bizim için önemli bir alan. Biliyorsunuz Avrupa nüfusu yaşlanıyor. Avrupa nüfusunun bakımında bu arkadaşlarımız görev alabilirler. Gençlerimizi burada geriatri alanında yetiştirebilirsek hem oradaki nüfusa bakma şansı bulabilirler hem de oradaki yaşlıları buraya getirip, burada bakımını sağlarız" dedi.

"Kenti depreme hazırladık"

Depreme dirençli bir kent için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bozkurt, "Deprem bizim en öncelikli konularımızdan bir tanesi. İlçemizde de mikrobölgeleme çalışması yapılmadan binalar yapılmış. Bir çalışma başlattık. Artık Esenyurt'un zemin değerlerini biliyoruz. Bina ve zemin envanterimizi çıkardık. 6 Şubat depremlerinde sahada elde ettiğimiz tecrübeyi de çalışmalarımıza ekledik. Naci Hoca'yla çalışıyoruz. Kendisi bize 'Akademik olarak tecrübelerimi uygulayabildiğim ilk belediye oldunuz' dedi. Biz sistematik ve bilimsel olarak kenti depreme hazırladık. 6 ana başlıkta çalışmalarımızı yürüttük. Yaklaşık 40 bin kişilik tatbikat yaptık. Biz kentimizde ihtimal Marmara depreminde hangi bölgelerin nasıl etkileneceğini biliyoruz ve bu etkilerin en aza indirilmesi için çalışmalar başlattık. İki ayrı ekip kurduk. Ekiplerimiz evlere gidiyor ve eşyaları sabitliyorlar. Diğer mühendislerden oluşan ekibimiz de binalara giderek risk analizleri yapıyorlar" dedi.

"Belediyemizin çok büyük katkısı var"

Esenyurt'taki asayiş olaylarında yüzde 15 oranında bir düşüş olduğunu söyleyen Bozkurt, "Türkiye'nin en büyük ilçesiyiz. 107 değişik ülkenin vatandaşına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. Asayiş bizim dönemimizde daha iyi duruma geldi. Esenyurt'taki suç oranları yüzde 15 civarında düşmüş. Bunda belediyemizin de çok büyük katkısı var. Meslek edindirme, sosyal yardımlar alanındaki yapılan çalışmaların da etkisi büyük. Benim aldığım bilgilere göre 60 bin civarında hükümlü varmış Esenyurt'ta. Dolayısıyla bunların ailelerinin hayata tutunmalarını sağlayarak yenilerinin de olmasını engelliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL