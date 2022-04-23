Başkan Bozkurt makamını çocuklara emanet etti

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını çocuklara emanet etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, makamını Vehbi Koç Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencisi Ahmet Ulusoy'a devretti. Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim programında Başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ulusoy Başkan Bozkurt'tan ilçeye yapılan, yapımı devam eden ve yapılması planlanan çalışma ve projeler hakkında merak ettiği konular hakkında sorular sordu. Başkan Bozkurt, öğrenci Başkan Ahmet Ulusoy'a eğitim-öğretim hayatında başarılar dileyerek tablet hediye etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel