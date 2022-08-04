Başkan Ataç Çukurhisar'da Çalışmaları İnceledi - Haberler

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Başkan Ataç Çukurhisar'da Çalışmaları İnceledi

Başkan Ataç Çukurhisar'da Çalışmaları İnceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Ataç, “Kentimizde üstyapı çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek. Tepebaşı için çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Ataç, "Kentimizde üstyapı çalışmalarımız sezon boyunca devam edecek. Tepebaşı için çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Çukurhisar Mahallesi'nde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Ataç, çalışanlara da işlerinde kolaylıklar diledi. Ataç'a incelemelerinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat ve Çukurhisar Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Ay da eşlik etti.

"YAZ DÖNEMİ BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Çalışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Ataç, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kent merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki birçok noktada üstyapı çalışmalarına eşzamanlı şekilde devam ediyor. Kentimizin üstyapı konusunda Tepebaşı'na yakışır bir hal alması için özverili bir mesai sürdürüyoruz. Yaz dönemi boyunca; ihtiyaç duyulan noktalarda, belirlenen program çerçevesinde çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam edecek. Çalışmalarımızı anlayış ve memnuniyet ile karşılayan mahalle sakinlerimize ve özveri ile mesai yapan çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Ataç, mahalledeki kahvehaneleri de ziyaret ederek Çukurhisarlılar ile sohbet etti. Mahalle sakinleri de Ataç'a çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti.

ANKA / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Ahmet Ataç Tepebaşı Yerel Haberler

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