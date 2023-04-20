Başkan Ataç, Alpu'da vatandaşlarla iftar yaptı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alpu ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, düzenlenen iftar programlarında Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Ataç, son olarak Alpu ilçesinde düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç, " Eskişehir'imizin her bir noktası ayrı güzel. Bu akşam da bizleri evimizde gibi hissettiren her bir Alpulu vatandaşımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Ataç, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederken, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Mahmudiye, Han ve Alpu ilçelerinde gerçekleştirdiği iftar programlarından dolayı ilçe sakinleri Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Programa Başkan Ataç'ın yanı sıra Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR