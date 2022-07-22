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Başkan Alp'ten Gençlik Merkezi müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Alp'ten Gençlik Merkezi müjdesi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaret etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er'in ziyaretinin ardından Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak ve Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ile ilçede yapılan yeni tesislerde incelemelerde bulunuldu. İl Müdürü Er, Kaymakam Atak ve Başkan Alp yeni yapılan sentetik çim futbol sahası, millet bahçesinde bulunan yüzme havuzu, futbol halısahası ve voleybol sahaları ile Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

"Gençlik Merkezi çok yakında hizmete açılacak"

Gençlik Merkezi'nin çok yakında hizmete açılacağını duyurarak ilçeye müjdeyi veren Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, "İlçemize kazandırılan Gençlik Merkezi çok yakında hizmete açılacak" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdulselam Er Eskişehir Özkan Alp gençlik Yerel Haberler

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