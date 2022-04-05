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Başkan Alkayış'tan Avukatlar Günü açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Alkayış'tan Avukatlar Günü açıklaması

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Mustafa Alkayış, adalet mekanizmasının içerisinde yer alan hakim, savcı, avukat, katip ve diğer meslektaşların yoğun, gayretli ve fedakar bir çalışmanın içerisinde yer aldığını söyledi.

Başkan Alkayış, "Yargılamanın üç saç ayağından savunmayı temsil eden avukatlık mesleği yargıda büyük bir görev ifa etmektedir. Vatandaşların kamu kurumları ile ve gerekse vatandaşların kendi aralarındaki hukuki ihtilafları çözmede avukatlık mesleği ciddi bir iş yükü ile karşı karşıyadır. Hukuki yardıma ihtiyaç duyan herkesi bu hayati ihtiyaçtan yararlandıran avukatlık, aynı zamanda mahkeme kararlarının değişmesine, yargılamanın adil yapılmasına ve herkesin adalet mekanizmasına erişimine büyük katkılar sunmaktadır. Ülkemiz özellikle son dönemde gerek adalet sisteminde ve gerekse avukatlık mesleğinde yapılan değişikliklerle olumlu bir sürece yönelmiştir. Adliye binalarının modern bir hale getirilmesi, UYAP sistemi ile teknolojik tüm imkanların mesleğe sunulması, yeşil pasaport başta olmak üzere imkanların avukatlarımız lehine artmasına vesile olmuştur. Hükumetimizin yeni dönemde de meslektaşlarımıza yönelik çalışmaları devam edecektir. Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Gününü tebrik ediyor, tüm yargı çalışanlarına saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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