Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti - Haberler

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Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Alim Işık, halka 'sıkıcık çorbası' ikram etti

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, belediye bahçesinde Kütahya'nın yöresel lezzetlerinden birisi olan sıkıcık çorbası, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, belediye bahçesinde Kütahya'nın yöresel lezzetlerinden birisi olan sıkıcık çorbası, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye geneline yapılan Türk Mutfağı etkinlikleri çerçevesinde, Kütahya'nın yöresel lezzetleri de tanıtıldı.

Belediye bahçesinde kurulan çadırda sıkıcık çorbası dağıtımına katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi himayesinde Türkiye genelinde yapılan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine, Kütahya Belediyesi olarak bizde dahil olduk. Kütahya Belediyesi olarak, Kütahya'mızın önemli yöresel ürünlerinden birisi olan sıkıcık çorbası ile birlikte lokma tatlısını dağıtımını yaptık. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün organizasyonunda üzerimize düşen görevi yapmaktan dolayı mutluyuz. Şehrimizin, ülkemizin tanıtımına katkısı olacağına inanıyorum" dedi.

İlk defa sıkıcık çorbası yiyen vatandaşlar da, Kütahya'nın damak tadı sıkıcık çorbasını beğendiklerini dile getirdiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alim Işık, Kütahya, Türkiye, Türk, Yerel, Haberler

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