Başkan Albayrak'tan Siyasi Parti Temsilcilerine Ziyaret

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılış törenine davet etmek amacıyla Tekirdağ'daki siyasi parti temsilcilerini ziyaret etti.

Başkan Albayrak, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkan Vekili Ali Kılıç ve Süleymanpaşa İlçe Başkanı Aycan Gündüz, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Deva Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı Süleymanpaşa İlçe Başkanı Gül Kantarcıoğlu, Gelecek Partisi Tekirdağ İl Başkanı Recep Nişancı, Demokrat Parti Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Miran, Saadet Partisi Tekirdağ İl Müfettişi Feti Pehlivan ve Demokratik Sol Parti Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Yaman'ı makamlarında ziyaret ederek gerçekleştirdi.

Başkan Albayrak, "19 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz Yeni Hizmet Binası Açılış törenimize davet etmek üzere siyasi parti temsilcilerimizi makamlarında ziyaret ettik. Kendilerine gösterdikleri misafirpervelik için teşekkür ediyor, Yeni Hizmet Binamızın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. "dedi.