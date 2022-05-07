Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret - Haberler

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Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret

Emet Belediyesinin davetlisi olarak ilçede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Emet Belediyesi öncülüğünde kurulan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifini (EMKO) ziyaret etti.

EMET, KÜTAHYA (İHA) - Emet Belediyesinin davetlisi olarak ilçede bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Emet Belediyesi öncülüğünde kurulan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifini (EMKO) ziyaret etti.

EMKO'nun seramik atölyesini gezen, üretim ve kooperatif hakkında Kooperatif Başkanı Ayşe Er'den bilgiler alan Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, üretilen mamulleri inceleyip örnekler aldı.

Başkan Aktaş'ın, Bursa Belediyesine özel üretimler için kooperatife ön sipariş ve siparişlerde bulunduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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