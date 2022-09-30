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Başkan Akçadurak: "Yeşile önem veren bir belediyeyiz"

Yerel Haberler

Başkan Akçadurak: 'Yeşile önem veren bir belediyeyiz'

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yeşile önem veren bir belediye olduklarını söyledi.

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yeşile önem veren bir belediye olduklarını söyledi.

Akçadurak, şehir genelinde mahallelerde yürütülen yeni yeşil alanlarında incelemelerde bulundu.

Daha yaşanabilir ve daha yeşil bir Gediz için hız kesmeden devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Akçadurak, Kızıltepe Mahallesinde bulunan futbol sahası, yaşam alanı ve Salur Mahallesinde çalışmaları devam eden yeni yaşam alanlarında incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Akçadurak; "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm mahallelerimizi teker teker geziyor, mahallelerimizin sorunlarına ilişkin bilgiler alıp yapacağımız çalışmalar konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Yeşile önem veren bir belediye olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. İlçemizdeki yeşil alanları değerlendirerek vatandaşlarımızın aileleri ile keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturuyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Akçadurak Kütahya Futbol Yerel Haberler

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