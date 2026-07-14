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İGC Başkanı Akbilek: 15 Temmuz’u Unutmak, Karanlık Odaklara Cesaret Vermektir

İGC Başkanı Akbilek: 15 Temmuz’u Unutmak, Karanlık Odaklara Cesaret Vermektir
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Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada FETÖ'nün darbe girişimini kınayarak, milletin o gece tanklara karşı durduğunu ve ihaneti asla unutmayacaklarını belirtti. Gazetecilerin milli hafızayı canlı tutma sorumluluğuna dikkat çeken Akbilek, demokrasiye yönelik tehditlere karşı milletin dimdik duracağını vurguladı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, FETÖ'nün hain darbe girişimine sert sözlerle tepki gösterdi.

Akbilek, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, Türk milletinin bağımsızlığına, devletine ve bayrağına yöneltilmiş alçak bir işgal teşebbüsü olduğunu vurguladı.

15 Temmuz gecesi milletin tankların önüne yatarak sadece demokrasiyi değil, vatanını ve geleceğini de koruduğunu belirten Akbilek, "O gece hesap edemedikleri tek şey, bu milletin imanını, cesaretini ve vatan sevgisini ölçememeleriydi. Milletimiz, canı pahasına meydanlara inerek hainlere tarih boyunca unutamayacakları bir ders vermiştir" dedi.

FETÖ'nün yıllarca devletin damarlarına sinsice sızdığını ifade eden Akbilek, "Kendi milletine silah doğrultan, Meclis'i bombalayacak kadar gözü dönmüş hainleri ne affederiz ne de unuturuz. Bu ihanetin üzerini örtmeye çalışanlara, hafızaları silmeye çalışanlara ve 15 Temmuz'u sıradanlaştırmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Çünkü 15 Temmuz'u unutmak, aynı karanlık odaklara yeniden cesaret vermektir.

Bu aziz millet, istiklaline ve istikbaline uzanan her eli kırmasını bilir. Dün nasıl tanklara, uçaklara ve kurşunlara göğsünü siper ettiyse, bugün de ülkemize yönelik her türlü ihanet girişiminin karşısında dimdik duracaktır. Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir" sözlerini kullandı.

Gazetecilerin sorumluluğuna da dikkat çeken Akbilek, "Basın, yalnızca haber veren değil, aynı zamanda milli hafızayı canlı tutan en önemli güçlerden biridir. Bizler, hakikatin yanında durmaya, milli iradeyi hedef alan her türlü karanlık yapıyı deşifre etmeye ve bu ihaneti gelecek nesillere unutturmamaya devam edeceğiz. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu millet bir daha hiçbir vesayet odağına, hiçbir terör örgütüne ve hiçbir darbeci zihniyete boyun eğmeyecektir. Demokrasiye uzanan her kirli el, milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında kırılmaya mahkumdur" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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