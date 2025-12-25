Başkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan ayının müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı. Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Rahmet ve merhamet iklimine girilen üç ayların başlangıcı olan Regaib gecesi Başkale'de Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen programda dualarla idrak edildi. İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Regaib Kandili programında sohbet gerçekleştirdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlid, ilahilerin okunduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti. - VAN