Başkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Başkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan ayının müjdecisi Regaip Kandili, camilerde düzenlenen dualar ve etkinliklerle coşkuyla idrak edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan ayının müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı. Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Rahmet ve merhamet iklimine girilen üç ayların başlangıcı olan Regaib gecesi Başkale'de Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen programda dualarla idrak edildi. İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Regaib Kandili programında sohbet gerçekleştirdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlid, ilahilerin okunduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
