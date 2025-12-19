Haberler

Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor

Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor Haber Videosunu İzle
Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de yaz aylarında hurdacılıkta kullanılan atlar havaların soğumasıyla birlikte sokağa bırakıldı. Başıboş atlar hem yaşam mücadelesi veriyor hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor.

  • İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaz aylarında hurdacılık ve taşıma işlerinde kullanılan atlar, havaların soğumasıyla sokağa bırakılıyor.
  • Sokağa bırakılan atlar, trafik güvenliğini tehlikeye atıyor ve özellikle gece saatlerinde karanlık yollarda aniden yola çıkarak kazalara neden olabiliyor.
  • Başıboş dolaşan atlar, soğuk hava şartlarına rağmen yiyecek arayışı içinde oldukları drone kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaz aylarında hurdacılık ve taşıma işlerinde kullanılan atlar, havaların soğumasıyla birlikte sokağa bırakılıyor.

Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor

ARAÇLARIN ARASINDA KOŞUYORLAR

Sokağa bırakılan atlar, hem kendi yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor hem de trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. İlçenin farklı mahallelerinde caddelerde, boş arazilerde ve zaman zaman araçların arasında koşuşturan atlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle gece saatlerinde karanlık yollarda aniden yola çıkan atlar, kazalara davetiye çıkarıyor.

Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor

YİYECEK ARIYORLAR

Öte yandan, bakıma muhtaç halde başıboş dolaşan atların görüntüsü drone kamerasıyla havadan da görüntülendi. Görüntülerde, atların soğuk hava şartlarına rağmen yiyecek arayışı içinde oldukları görüldü.

Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor

Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor

Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmer:

Keşke bu haberi yapmasaydınız bu hayvanlar bugünden itibaren kimlerin midesinde olacaklar belli değil

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

tmm bu haberi yaptiniz ya yakilnda orada bir tane at kalmaz.hepsini salam sucuk yaparlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

BU HABERDEN SONRA İNŞALLAH SONLARI BİR LOKANTA YA DA KASAP OLMAZ

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
İsrail ile BAE arasındaki gizli anlaşma ifşa oldu! Tarihi bir imza atmışlar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Zamanlaması da hayli manidar
title