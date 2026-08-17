Eşinin duasıyla başladığı işte 25 yıldır aynı dükkanda

Eskişehir'de esnaflık yapan Ali Karasoy, daha önce alışveriş yaptıkları dükkanı eşinin duası sonrası devralıp yıllardır başarılı bir şekilde işlerini yürüttüklerini anlattı.

Yaklaşık 27 senedir esnaflık yapan Ali Karasoy, ticaret ile uğraşmaya çocukluk yıllarından başladığını belirtti. Senelerdir farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini ancak bir gün eşinin duası ile başına geçtiği temizlik dükkanını bugün 64 yaşında hala işletmeye devam ediyor. Çocuklarının ısrarı ile haftada bir gün izin yaptığını belirten Karasoy, bu günde ise kendine vakit ayırdığını anlattı.

"Eşimin duası vesile oldu bu işe"

Karasoy, "Eskiden dayımla mobilya işi yapıyorduk. Daha sonrasında sonlandırdık. Ben o zamanlar farklı bir sektörde çalışırken, eşim bu dükkana alışveriş yapmaya geliyordu. Yeni çocuk sahibi olmuştuk. Eşim, bez ve deterjan gibi ihtiyaçlarımızı bu dükkandan görüyordu. O dönemlerde eşim bu dükkanı beğendiği için ' 'Sabit bir işimiz olsun. Allah'ım bize de böyle bir iş nasip etsin' diye burada dua etmiş. 1999 senesinde bu dükkanın sahibi olarak çalışan arkadaşın rahatsızlanması sonucu bize dükkanı devralmamız için teklif sundu. Tekliften sonra işimizin başına geçtik. 1999 yılından beridir de işletiyoruz. Eşimin duası vesile oldu bu işe" dedi.

"Esnafın emekliliği olmuyor"

Küçük yaşlarda başladığı meslek hayatını anlatan Karasoy, "Babam esnaf olduğu için ilkokula başlamadan bu işi yapmaya başladık. O dönemler babam ayakkabıcılık yapıyordu. Okula başlasak bile dükkana çalışmaya gelirdik. 5 yaşında başladığım bu işe 59 senedir devam ediyorum. Her ticaret alanında tecrübemizi edindik. Esnaf olabilirim ama her yere yürüyerek gidip gelmeyi tercih ediyorum. Belki de hareketli hayatım sayesinde bu yaşımıza rağmen vücudumuz dinç çok şükür. Hala çalışacak gücümüz var. Esnafın emekliliği olmuyor. Derler ya 'Sanatçılar sahnede ölür' diye. Allah sağlıklı ömür versin ama sanırım esnaf da dükkanda ölüyor. Rahmetli babam da bir dükkanda vefat etmişti zaten. Biz alışmışız ticaretin farklı dallarında olmaya artık bu yaştan sonra farklı bir iş yapamam. Onun için mesleğimizi icra etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Keşke daha önceden bıraksaymışım diyorum"

Sözlerine şu sözlerle devam eden Ali Karasoy:

"Bir yıl öncesine kadar pazar günleri de çalışıyordum. Çocuklarımın 'Artık yeter baba, kendine de zaman ayır' demesi sonucunda pazar günleri izin yapıyorum. Onlarda haklılardı tabii ama ben hep erteliyordum. İçime sinmiyordu, illa dükkanda bir temizlik yapmam gerekiyor diye düşünüyordum. Bunun için de temizliğe zaman ayrılması gerekiyor. Pazar günlerini temizlik yaparak değerlendiriyordum. Ama çocuklarım haklılarmış. Bazen keşke daha önceden bıraksaymışım diyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı