Başakşehir Gençlik Marşı sosyal medyada büyük beğeni topladı

Başakşehir Gençlik Marşı sosyal medyada büyük beğeni topladı
Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun'un sözleriyle hazırlanan ve yapay zeka desteğiyle bestelenen Başakşehir Gençlik Marşı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Marş, gençliğin önemi ve ülke idealleri üzerine vurgu yapıyor.

"Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil; inançlı ve imanlı gençliğidir" sözleriyle başlayan marşta, medeniyetin köklerinden yükselen adalet, hikmet ve merhamet vurgusu öne çıkıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne atıf yapılan marşta; aklı selim, kalbi selim ve zevki selim anlayışıyla yetişen, ülkesini ve dünyayı aydınlatma idealine sahip yeni bir gençliğin inşasına dikkat çekiliyor.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve "yetkin, erdemli ve bilge nesiller" hedefiyle yayımlanan Başakşehir Gençlik Marşı videosu, eğitim camiası başta olmak üzere geniş bir kesim tarafından takdirle karşılandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun'un eğitime ve gençliğe yönelik bu anlamlı çalışması, sosyal medyada olumlu yorumlarla gündem oldu. - İSTANBUL

