Başakşehir'de bir yanda piknik, bir yanda tören

Başakşehir Bilgievleri Yaz Akademisi'ne katılan binlerce çocuk, sertifikalarını Şamlar Tabiat Parkı'nda düzenlenen törenle aldı. Bir yandan mezuniyet heyecanı yaşayan çocuklar, diğer yandan piknik yaptı. Çocukların keyifli gününe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteye imza atan Başakşehir Belediyesinin Bilgievleri Yaz Okulu sertifika töreni Şamlar Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. 8-14 yaş grubundaki Başakşehirli çocuklar, ilçe genelindeki 10 bilgievinde düzenlenen Yaz Akademisi'nde manevi değerler eğitiminden akıl oyunlarına, yarışmalardan turnuvalara kadar birbirinden renkli etkinliklerle hem öğrendi hem de eğlendi.

"En büyük amacımız mutluluğunuz"

Bilgievlerinde çocuklar ve gençler için düzenledikleri eğitimleri tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Akademide yeni bilgiler öğrenmiş, birlikte eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiyseniz ne mutlu bizlere. Bizim en büyük amacımız ve isteğimiz, mutluluğun şehri Başakşehir'imizde yediden yetmişe tüm komşularımızın huzurlu ve mutlu olması. Bunu sağlamak için de elimizdeki tüm imkanları sizler için seferber ediyoruz. Bugün hem akademimize katılan çocuk ve gençlerimize sertifikalarını verelim hem de Şamlar Tabiat Parkı'mızın muhteşem doğasında birlikte keyifli bir gün geçirelim istedik" diye konuştu.

Başakşehir Bilgievleri Yaz Akademisi'ne akın eden çocuklar, satranç, çizim teknikleri, gezi, piknik ve spor faaliyetlerinin yanında Kur'an-ı Kerim eğitimi ile yaz tatilini dolu dolu geçirdi. 20 Haziran'da başlayan Başakşehir Bilgievleri Yaz Akademisi'nin kapanış ve piknik programına 2 bin 126 öğrencinin yanı sıra aileleri de katıldı. - İSTANBUL