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Başakşehir Belediyesi, yenilikçi girişimcileri bir araya getirdi

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Başakşehir Belediyesi, yenilikçi fikir sahibi girişimciler ile yatırımcıları dört farklı etkinlikten oluşan Startup Başakşehir'de bir araya getirdi. Girişimcilik ekosisteminin önemine vurgu yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Fikirleriniz, çalışmalarınız ve projeleriniz gücümüze güç katacak. Biliyoruz ki, birlikten güç doğar. El ele vereceğiz, ülkemizin büyük hedeflerine birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Başakşehir Belediyesi, yenilikçi fikir sahibi girişimciler ile yatırımcıları dört farklı etkinlikten oluşan Startup Başakşehir'de bir araya getirdi. Girişimcilik ekosisteminin önemine vurgu yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Fikirleriniz, çalışmalarınız ve projeleriniz gücümüze güç katacak. Biliyoruz ki, birlikten güç doğar. El ele vereceğiz, ülkemizin büyük hedeflerine birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Başakşehir Belediyesi, yenilikçi fikir sahibi girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirdi. 4 farklı etkinliğin gerçekleştirildiği Startup Başakşehir'de girişimcilik ekosistemindeki girişimciler, yatırımcılar, kurumsal firma yöneticileri ve akademisyenleri aynı çatı altında buluştu. Başakşehir Belediyesi'nin 2024 girişimcilik vizyonunu açıklandığı etkinlikte, Gelecek Vadeden Girişimler Yarışması'nın ödül töreni, Asya Ventures Startup Yatırım Zirvesi ve "Gelecek Vadeden Girişimler" kitabının tanıtımı da yapıldı. Etkinliğe ASKON Orhan Aydın, rektörler, girişimciler, yatırımcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Avrupa'ya örnek olduk"

Etkinliğin başlangıcında katılımcılara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde üst üste iki yıl finale kalmayı başardık. Yarışma tarihinde finale kalmayı başaran ilk ilçe belediyesi olmuştuk. Bu yıl da finale kalarak, başarımızın, tesadüf değil, sürdürülebilir olduğunu kanıtladık. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'daki yerel yönetimlere de örnek ve öncü olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Başakşehir Living Lab'de 2012 yılında başlayan dijitalleşme yolculuğumuza da hız kesmeden devam ediyoruz. Teknoloji Akademimiz, İnovasyon Yarışmamız ve Girişimcilik Günü gibi projelerimiz, Başakşehir LivingLab'deki başarımızı sürdürülebilir hale getirmemizde en büyük gücümüz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Birlikten güç doğar"

Yenilikçi fikir sahibi girişimcilerin Türkiye Yüzyılı'nda milli teknoloji hamlesine omuz vereceğini söyleyen Başkan Kartoğlu, "Fikirleriniz, çalışmalarınız ve projeleriniz gücümüze güç katacak. Biliyoruz ki, birlikten güç doğar. El ele vereceğiz, ülkemizin büyük hedeflerine birlikte yürüyeceğiz. Bu noktada en büyük arzumuz, yenilikçi fikirlerin katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüşmesi." şeklinde konuştu.

Gelecek vadeden projelere ödül verildi

Etkinlikte, 72 projenin katıldığı Gelecek Vadeden Girişimler Yarışması'na finale kalan 12 girişimci ödüllerini aldı. Ayrıca girişimciliği teşvik eden sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve yöneticiler de ödüllendirildi. Etkinliğin son bölümünde ise Başakşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, 2024 ve sonrasına damga vurması beklenen projelerin yer aldığı "Gelecek Vadeden Girişimler" kitabının tanıtımı yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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