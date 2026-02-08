Haberler

Basak Mahallesi Sakinleri Dağ Keçileri İçin 1680 Rakıma Yem Taşıdı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Basak Mahallesi sakinleri kış aylarında dağ keçilerini beslemek için yem bıraktı. Zorlu kış koşullarında hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan çalışmada, köylüler yemleri yüksek rakımlara taşıdı.

Mehmet Duran Özkan

(MALATYA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Basak Mahallesi sakinleri, kışın zorlu koşullarında yaban hayvanlarını yalnız bırakmadı. Mahalle sakinleri, dağ keçileri için 1680 rakımda yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından köy merkezine bırakılan yemler, Basak Mahallesi sakinlerinden Ali Tatlı, Hüseyin Gültekin ve Hüseyin Arayıcı tarafından traktörlerle yaklaşık 1500 rakıma çıkarıldı. Köylüler, daha sonra arpa ve yoncadan oluşan yemleri sırtlayarak 1680 rakıma taşıdı.

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yapılan çalışmayla dağ keçilerinin beslenmesine katkı sunuldu. Yem bırakma çalışmasının ardından köylüler, doğada kısa bir süre dinlendi.

Çalışmayı tamamlayan köylülerden Ali Tatlı, 1680 rakımda yöreye ait bir türkü seslendirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
