Bartın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmek, meslek edinmelerine katkı sağlamak amacıyla Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Kursu başlattı.

Bartın'da yükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmek ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Kursu başlatıldı. Kurs kapsamında yükümlülere meyve ağaçlarının doğru budanması, ağaçlara şekil verilmesi, verimliliğin artırılması ve ağaç bakımı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Gerçekleştirilen eğitimlerle yükümlülerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, tarımsal alanda çalışma imkanlarının artırılması, yeni iş fırsatlarına yönelmeleri ve iş hayatına daha donanımlı şekilde katılmaları hedefleniyor.

Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yürütülen meslek edindirme faaliyetleriyle yükümlülerin topluma kazandırılması, üretime katılmaları ve sosyal hayata uyumlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı