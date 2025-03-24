Barış ve Kardeşlik Nevruz Söyleşisi Gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Barış ve Kardeşlik Nevruz söyleşisi, yoğun bir katılımla çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Etkinlikte Navoi İnovasyon Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerini dört farklı dilde tanıtarak bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin ilerleyen kısmında, Nevruz'un Özbekistan'daki gelenekleri ve ritüelleri üzerine hazırlanan özel bir program izlendi. Bu kapsamda Nevruz'un tarihi ve kültürel önemine dair anlatımların yanı sıra folklorik sahneler ve geleneksel öğeler de etkinliğe renk kattı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Eskişehir'in parklarını, müzelerini ve üniversitelerini tanıtarak şehrin kültürel zenginliğini paylaştı. Öğrencilerin kendi çaldıkları enstrümanlar eşliğinde hareketli Rusça ve Türkçe şarkıların seslendirilmesi ve Rusça şiirlerin okunması etkinliğe sanatsal bir dokunuş kattı. Şiir, müzik ve samimi sohbetlerle dolu etkinlik, iki ülkenin gençleri arasındaki dostluk ve kültürel alışverişin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Söyleşiye Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Özbekistan Navoi İnovasyon Üniversitesi öğrencileri katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR