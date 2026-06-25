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Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü

Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü
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Bolu'da bir banka şubesinde işlem yapan 65 yaşındaki Zeki Yeşildal'ın üzerine asma tavandaki havalandırma boşluğundan kedi düştü. Kısa süreli paniğe neden olan olay güvenlik kamerasına yansırken, vatandaş 'Kalpten gidiyorduk' diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Bolu'da banka şubesinde işlem yapan vatandaşın üzerine asma tavandan kedi düştü.

Olay, kent merkezindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Bankada sıra bekledikten sonra gişeye yönelen 65 yaşındaki Zeki Yeşildal, işlemlerini sürdürdüğü sırada tavandan gelen sesleri fark etti. Bir anda asma tavan bölümündeki havalandırma boşluğundan aşağıya düşen kedi, şubede bulunan vatandaşlar ve çalışanlar arasında paniğe yol açtı. Kısa süreli paniğin ardından kedi bulunduğu yerden uzaklaşırken, yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kalpten gidiyorduk neredeyse"

Yaşadığı olayı anlatan Zeki Yeşildal, "Bankada işimiz vardı. Gişede işlemi yaptırırken, tavandan sesler geldi. Deprem oluyor sandık, sağa sola kaçışanlar oldu. Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü. Tavana havalandırmadan girmiş galiba, tepemize indi. Kalpten gidiyorduk neredeyse. Daha sonra da kahkahayı bastık. Böyle komik bir olay yaşadık" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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