Bandırmalı Gazeteciler Eskişehir'i gezdi - Haberler

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Bandırmalı Gazeteciler Eskişehir'i gezdi

İhlas Haber Ajansı - Ömer Turan - Yerel
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Bandırmalı Gazeteciler Eskişehir'i gezdi Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Bandırma Gazeteciler Cemiyeti tarafından Eskişehir'e gezi düzenlenirken, gazeteciler yoğun çalışma temposu arasında tatil yapma fırsatı buldular.

Bandırmalı Gazeteciler Eskişehir'i gezdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Bandırma Gazeteciler Cemiyeti tarafından Eskişehir'e gezi düzenlenirken, gazeteciler yoğun çalışma temposu arasında tatil yapma fırsatı buldular.

Bandırma Gazeteciler Cemiyeti tarafından Eskişehir'e gezi düzenlendi. Çok sayıda gazetecinin katıldığı gezide gazeteciler Eskişehir' de, porsuk çayı, hayvanat bahçesi, hayal şatosu, Eskişehir Müzesi, bal mumu heykel müzesi, cam sanatları müzesi başta olmak üzere Eskişehir' i gezdiler. Gezi hakkında açıklamalarda bulunan Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaan Bingül, " Bandırma Gazeteciler Cemiyeti olarak cemiyet üyelerimizle birlikte dayanışma kültürünü oluşturmak için, zaman zaman böyle geziler düzenliyoruz. Özellikle bu sene Bandırmaspor'unda çok yoğun bir sezon geçirmesi sebebiyle de gazeteci meslektaşlarımız çok fazla tatil yapma imkanı bulamıyorlar. Herkes tatil yaparken biz basın çalışanları, yerel medya olarak sahada olmuş oluyoruz. İstedikki meslektaşlarımızla birlikte iş dışında zaman geçirelim. Birlik ve beraberliğimizi arttırmak için böyle bir gezi düzenledik. Cemiyet olarak daha öncede buna benzer geziler düzenlemiştik. Bu geziler devam edecek. Katılan tüm meslektaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gazeteciler olarak bu yıl çok yorulduk. Bu geziyle dinlenme fırsatı bulduk" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Yerel

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