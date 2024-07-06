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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreninde Evlenme Teklifi

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde Gaziantep'ten gelen genç bir aşık, sevgilisine sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Tören, duygusal anlar yaşatan bu olayla unutulmaz bir anıya dönüştü.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde unutulmaz bir an yaşandı. Gaziantep'ten Bandırma'ya gelen genç aşık, sevgilisine evlenme teklif etti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 2024 yılı mezuniyet töreni katılanlar için unutulmaz bir anıya sahne oldu. Gaziantep'ten Bandırma'ya gelen Adem Özen (21), mezuniyet töreninde sevgilisi Ceyda Karataş'a (21) sürpriz bir evlenme teklifi yaptı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde okuyan Ceyda Karataş, arkadaşları ve ailesiyle birlikte mezuniyet coşkusunu yaşarken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Adem Özen, hatıra fotoğrafı çekimi için sevgilisi Ceyda Karataş ile bir araya geldiği esnada evlenme teklifinde bulundu. Adem Özen, diz çökerek Ceyda Karataş'a, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Adem Özen'in bu romantik teklifi, törene katılanlar tarafından coşkuyla karşılandı. Çiftin mutluluğu, arkadaşları ve aileleri tarafından alkışlar ve tebriklerle taçlandırıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin mezuniyet töreni, bu unutulmaz evlilik teklifiyle herkese duygusal anlar yaşattı ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir anı olarak yerini aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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