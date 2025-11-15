Bandırma'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentte hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, özellikle işe gitmek için yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak kontrollü şekilde yol aldı. Kent genelinde sıcaklık düşüşü ve nem oranının artmasıyla birlikte sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, Bandırma'nın birçok noktasında binaları ve yolları adeta görünmez hale getirdi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran sis, şehirde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar, Bandırma'nın üzerini kaplayan beyaz örtüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji yetkilileri, sisli havanın öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek sürücülere "görüş mesafesinin anlık olarak daha da düşebileceği" uyarısında bulundu. - BALIKESİR