Haberler

Bandırma'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentte hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, özellikle işe gitmek için yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak kontrollü şekilde yol aldı. Kent genelinde sıcaklık düşüşü ve nem oranının artmasıyla birlikte sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, Bandırma'nın birçok noktasında binaları ve yolları adeta görünmez hale getirdi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran sis, şehirde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar, Bandırma'nın üzerini kaplayan beyaz örtüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji yetkilileri, sisli havanın öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek sürücülere "görüş mesafesinin anlık olarak daha da düşebileceği" uyarısında bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merak beklediği tarihi duyurdu
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Arne Slot gidici! İşte koltuğuna aday isimler

Arne Slot'u gece uyutmayacak gelişme
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.