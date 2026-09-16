Bandırma’da trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşatıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Üniversite Hastanesi Kavşağı ve Külefli Yolu Kavşağı'nda oluşan uzun araç kuyrukları, kent içi ulaşımda alternatif güzergah ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.

Bandırma'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Liseler Bölgesi'ne ulaşım sağlayan güzergahlarda trafik yoğunluğu arttı. Ancak bölgede yaşanan trafik sorununun yalnızca okulların açılış dönemine bağlı olmadığı, özellikle sabah saatlerinde yoğunluğun devam ettiği belirtildi.

Üniversite Hastanesi Kavşağı ile Külefli Yolu Kavşağı'nda sabah 08.20-08.45 saatleri arasında araç trafiği kilitlenme noktasına ulaştı. Öğrenci servisleri, özel araçlar ve toplu taşıma araçlarının aynı saatlerde yollara çıkması, bölgedeki ulaşım yoğunluğunu artırdı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı Hastane Kavşağı'nda görev alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı. Zaman zaman trafik ışıklarına rağmen oluşan yoğunluk nedeniyle ekiplerin müdahalesiyle geçişler sürdürüldü.

Külefli Kavşağı'nın alternatif güzergah olarak kullanılmasına rağmen bölgedeki trafik yoğunluğunun devam ettiği görüldü. Özellikle Liseler Bölgesi'ne ulaşımda yaşanan sıkışıklık, sürücülerin güzergahlarda daha uzun süre beklemesine neden oldu.

Alternatif yol ihtiyacı gündemde

Hastane Kavşağı ve Külefli Yolu Kavşağı'nda yaşanan trafik sorununun çözümü için alternatif yol güzergahlarının değerlendirilmesi gündeme geldi. Vatandaşlar, sabah saatlerinde artan araç yoğunluğunun azaltılması amacıyla yeni bağlantı yollarının oluşturulmasını ve mevcut ulaşım ağının yeniden düzenlenmesini talep etti.

Bölgede ulaşımın rahatlatılması için ilgili kurumların çalışma yapması ve alternatif güzergahların değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı