Bandırma'da dün etkili olan fırtına ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı - Haberler

Bandırma'da dün etkili olan fırtına ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün etikili olan fırtınalı ve yağışlı havanın ardından bugün ise yaz yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.

Güneşli havadan istifade eden aileler çocuklarını parklarda eğlendirdiler. Amatör olta balıkçıları ise mendirekte güneşin keyfini balık tutararak çıkardılar. Meteoroloji yetkililerince Bandırma ve çevresinde önümüzdeki üç gün yağış beklenmediği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.