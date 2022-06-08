Bandırma Belediyesi Personeline Afet Farkındalık Eğitimi - Haberler

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Bandırma Belediyesi Personeline Afet Farkındalık Eğitimi

ANKA - Yerel
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Bandırma Belediyesi Personeline Afet Farkındalık Eğitimi

Bandırma Belediyesi doğal afet ve acil durumlarda farkındalık ve sonrasında yapılması gerekenler kapsamında personelini hazır hale getirmek amacıyla kurum içi eğitim faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor.

Bandırma Belediyesi doğal afet ve acil durumlarda farkındalık ve sonrasında yapılması gerekenler kapsamında personelini hazır hale getirmek amacıyla kurum içi eğitim faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor.

Yıl içinde belirli aralıklarla düzenlenen eğitimlerle alınacak tedbirler konusunda personel bilgilendiriliyor. Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri Erbil Bulut ve Ali Osman Tatoğlu tarafından Bandırma Belediyesi Meclis Salonu ve Belediye önündeki alanda, Bandırma Belediyesi Yerel Destek Ekiplerinde görevlendirilen çalışanlara Afet Farkındalık Eğitimi ve Çadır Kurma Eğitimleri verildi.

"EĞİTİM GÖREN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN SAYISINI ARTTIRMALI, HER BİRİMİZ BU KONUDA GEREKEN EĞİTİMLERİ ALMALIYIZ"

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un hassasiyetle üzerinde durduğu eğitimlerin ve uygulamaların; genel anlamda eksikleri görmek, yerinde müdahale etmek ve sonrasında hızlı önlemler almak adına büyük önemi bulunuyor. Eğitime katılan Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay: "Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların kazandırılmasında insanlarda bilinç oluşturmak büyük önem taşıyor. Burada eğitim gören çalışma arkadaşlarımızın sayısını arttırmalı, her birimiz bu konuda gereken eğitimleri almalıyız" dedi.

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ANKA / Yerel

Bandırma Belediyesi Balıkesir Erbil Yerel Haberler

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