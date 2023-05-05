Bandırma Belediyesi'nde Afet İşleri Müdürlüğü kuruluyor

Balıkesir'in Bandırma Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Bandırma Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun başkanlığında yapıldı. Bandırma Belediye Meclisi mayıs ayı meclis toplantısı, 3 gündem maddesi ve 4 gelen evrak maddesi 7 gündem maddesiyle mayıs Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un nisan ayı gerçekleştirilen 1 aylık faaliyetlerin yer aldığı sunumla başladı.

Sunumun ardından Bandırma Belediyesi'nde, Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi'nden (KALDER) gelen ekibi çalışmalar hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan her belediyede Afet İşleri Müdürlüğü kurulması talimatı gelmesi nedeniyle müdürlüğün kurulması kararı verildi. 950 aile Bandırma Belediyesi'nin sosyal imkanlarından faydalandığını belirten Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Olumsuz ekonomik gelişmeler, artan işsizlik, artan zamlar nedeniyle çok sayıda haneye temel gıda ürünü bile girmiyor. Gıdadan barınmaya, sağlıktan ısınmaya, okul ihtiyaçlarına, engelli bakımına kadar birçok alanda çok sayıda vatandaşımız desteğe muhtaç hale geldi" dedi.

Bandırma Belediyesi olarak ülkede yaşanan bu olumsuz ekonomik gelişmelerin ardından 2022 yılında bir önceki yılda sosyal yardımlaşma bütçesinin 4 milyon TL'den 12 milyon TL'ye çıkarmak zorunda kaldıklarını dile getiren Tosun "2021 yılında ilçede 250 aile belediyenin sosyal yardımlarından yararlanırken, bu rakam 2022 yılında 950 aileye çıktı" diye konuştu.

Bir sonraki belediye meclis Toplantısının 6 Haziran saat 18.00'da yapılmasına karar verildi. - BALIKESİR