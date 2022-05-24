Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Günaydın Mahallesi Sakinleri ve Esnafı ile Buluştu - Haberler

Bandırma'nın en renkli ve hareketli çarşılarından birini barındıran Günaydın Mahallesi'nin baştan sona yenileneceği çalışma öncesi Belediye Başkanı Tolga Tosun, esnaf ve vatandaşlar ile sokak kahvaltısında bir araya geldi. Günaydın ve İhsaniye Mahalleleri'nin büyük bölümünü kapsayacak yol ve parke çalışmaları öncesinde, esnaf ve vatandaşların görüşlerini de almak için gerçekleştirilen organizasyona ilgi yoğun oldu.

Eski pazar caddesinin bir bölümü ve İstiklal Caddesi'nin tamamında aynı anda düzenlenen organizasyonda konuşan Başkan Tolga Tosun, şunları söyledi.

"Geride bıraktığımız ve bir daha asla yaşanmamasını dilediğimiz pandemi, çok üzücü izler bıraktı. O dönem ve sonrasında yapılan hatalı uygulamalardan en büyük zarar gören kentlerden biriyiz. Günaydın Mahallesi, ticaretin yoğun olduğu, ilçe ekonomisine ciddi katma değer kazandıran çok önemli bir mahallemiz. İşte o günlerde, ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi burada da birçok esnafımız işyerlerini açamadı. Rutin masraflar ve mevcut borçlarını ödeyemedikleri gibi yeni borçlarla ağır yükün altına girdiler. Ülkemizin neredeyse tamamını kapsayan bu duruma bir de gıda ve enerjide dış bağımlılığımız eklenince ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Aldığın malı sattığın fiyata bile yeniden rafa koyamıyorsun. Sürekli artan enflasyondan dolayı herkes tedirgin. Esnaf karamsar, yerli sermaye yatırım yapamıyor. Evet, zor günler. Ancak biz bunları da aşacağız. Hep birlikte yeni çareler üreteceğiz.

Bandırma Belediyesi olarak üç seneyi geride bıraktık. Geçtiğimiz zor dönemde, Bandırma Belediyesi olarak esnaf odaları başkanlarımızla, sizleri temsil eden birlik yönetimleri ile sürekli bir araya gelerek öncelikli sorunları tespit ettik ve elimizden geldiğince herkese destek olmaya çalıştık. Sosyal Belediyeciliğin gereğini yaptığımız bu çalışmaların yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerimizi de eksiksiz yerine getirdik. Pandemi nedeniyle tam kapanma günlerini daha çok çalışmak adına fırsat bilerek, Bandırmamızda yol, kaldırım ve peyzaj planlarımızda ciddi bir aşama kaydettik. Düzenli bir plan dahilinde projelerimizin her birini gerçekleştiriyoruz. Kreşlerimizi, Destek Eğitim Kurs Merkezimizi, büyük talep gören Taziye Evlerimizi yaptık. İş hacmi kilometre bazında, oldukça önemli değerde yol yapım çalışması yaptık. Fakat bizim dışımızda gerçekleşen planlamalar sonucu yapılan kazılarla ilgili ciddi anlamda problemler yaşıyoruz.

Koordinasyonsuz yapılan kazılardan dolayı Bandırmalı hemşerilerim mağduriyet yaşıyor. Günaydın Mahallemiz uzun yıllar öncesi hizmet almış ancak gelinen noktada adeta unutulmuş. İstiklal Caddemiz ve Pazar Caddemiz alışverişin ve ticaretin en yoğun olduğu caddeler ama ciddi şekilde yıpranmış. Biz bütün mevcut yolları kaldırıp, hepsini baştan sona daha modern, Bandırmaya yakışır daha çağdaş olacak şekilde yapacağız. Bu büyük ölçekli, çok büyük bir proje. Bugün burada kahvaltı organizasyonunu düzenlemekteki asıl amacımız sizleri dinlemek, sizlerin isteklerini, taleplerini ilk elden almak. Çünkü bu mahalleyi sizler herkesten daha iyi tanıyorsunuz. Caddelerimizi trafiğe açalım mı kapatalım mı konusunu birlikte tartışıp, Bandırmamızın Master Trafik Planına da uygun nasıl düzenleriz birlikte karar vereceğiz.

Ağaçlandırmalar, tasarruflu modern ışıklandırmalar, şık peyzaj çalışmaları yaparak, Günaydın Mahallemizin tamamı ve İhsaniye Mahallemizin önemli bir kısmını da kapsayan bu bölgeyi Bandırmaya yakışır bir hale getireceğiz. Toplamda 35.000 m2'ye yakın parke çalışması yapacağız. Tabi ki bunların hepsini etap etap yapacağız. Çünkü genele baktığımızda çok büyük bir proje. Tabi ki buradaki en önemli konu sizin huzurunuz. Mağdur olmayacağınızdan emin olduğumuz adımlar atmak zorundayız. Bütün daire müdürlerim ve yetkili arkadaşlarım buradalar. Sizlerin tüm taleplerinizi not alacağız. Çalışmalarımıza sizlerden gelen talepler doğrultusunda son halini vererek başlayacağız. Proje sona erdiğinde sizlere layık ve bizim de gurur duyduğumuz, örnek gösterilecek bir Günaydın Mahallesi olacak. Çalışmalarımız sadece burası ile sınırlı kalmayacak. Ekiplerimiz Bandırmanın pek çok noktasında ve kırsal mahallelerimizde çalışıyorlar. Çağa uygun ve modern şehir planlamalarımızı diğer mahallelerimizde de uygulayacağız. Bandırmamıza her anlamda dokunmaya, güzelleştirmeye çalışıyoruz. Nezaket göstererek, davetimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Günün sonunda yepyeni bir Günaydın Mahallesi olacak ve şimdiden Bandırmamıza hayırlı olsun."

Başkan Tolga Tosun'un konuşması sonrasında, Bandırma Belediyesi Daire Müdürleri ve birim yetkilileri, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek notlar aldılar.