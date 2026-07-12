Balkonda akıma kapılarak ölen 1,5 yaşındaki Yamaç Ali son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de evlerinin balkonunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastanedeki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Evladının tabutunu taşıyan acılı anne Asyete Erdemci'nin, "Ağlamayın çocuğum korkar" sözleri yürekleri dağladı.

Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 24 Haziran akşamı meydana gelen olayda, iddiaya göre birinci katta oturan Asyete ve Dilbirin Erdemci çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları Yamaç Ali Erdemci, evlerinin balkon demirlerine tutunduğu sırada, balkon demirlerine temas eden kablo üzerinden elektrik akımına kapıldı. O sırada çocuğun arkasında bulunan anneannesi Yıldız Konut, durumu fark ederek torununu kurtarmak için müdahale etti. Müdahale sırasında anneanne de elektrik akımından hafif şekilde yaralandı.

Ağır yaralanan minik Yamaç, annesi tarafından komşularının aracıyla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 15 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Yamaç Ali Erdemci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Yamaç Ali için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının omuzlarında taşınan minik Yamaç'ın tabutuna sarılan anne Asyete Erdemci, uzun süre gözyaşı dökerek, "Ağlamayın çocuğum korkar" dedi. Oğlunun tabutunu bir süre omuzlarında da taşıyan acılı anneyi yakınları güçlükle teselli etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Yamaç Ali Erdemci'nin cenazesi, Güneykent Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine aile yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı