Balkan Kadınları Derneği'nden Ziynet Sertel Anısına İftar

İZMİR (ANKA) - İzmir Balkan Kadınları Derneği, geçen yıl yaşamını yitiren gazeteci yazar Ziynet Sertel'in anısına iftar yemeği verdi. İftara katılan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bu gece burada yaşanan birlik ve beraberliğin her yıl yaşanmasını temenni ediyorum" dedi.

İzmir Balkan Kadınları Derneği'nce Çamdibi'ndeki Gazeteci Yazar Ziynet Sertel Parkı'nda düzenlenen iftar programına; CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Kani Beko ve gazeteci yazar Ziynet Sertel'in eşi Atilla Sertel ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İzmir Balkan Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Çalışkan'ın ev sahipliğinde hazırlanan iftarda konuşma yapan Başkan İduğ, iftar yemeğinin geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Gazeteci Yazar Ziynet Sertel Parkı'nda düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan İduğ, "Burayı açtığımız gün hem üzgündük hem de Ziynet Sertel'in doğduğu ve büyüdüğü bu yerde adını yaşatacağımız için mutluyduk. Bu gece burada yaşanan birlik ve beraberliğin her yıl yaşanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"GÖÇMENLER TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YÜZÜ"

Dernek Başkanı Serap Çalışkan'ın kendisinden park için Atatürk büstü ve Türk Bayrağı isteğini de hemen yerine getireceklerini belirten İduğ, "Burada derneğimizin sofrasında bir arada olduk, oruçlarımızı açtık. Bu gecede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben de Girit Hanya'dan gelen göçmen bir ailenin evladıyım. Bornova'nın 3'te 1'ini göçmen aileler oluşturuyor. Onlar çalışkanlıklarıyla öne çıkan Türkiye'nin aydınlık yüzleridir" dedi.

SERTEL'DEN TEŞEKKÜR

Ziynet Sertel'in eşi CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Aramızdan ayrılalı bir yıl olmak üzere. Eşim Çamdibi'nde doğup büyümüş ve burada hayata veda eden bir insandı. Kendisi unutmayan ve onu anmak için bu iftarı düzenleyen İzmir Balkan Kadınları Derneği'ne ve burada bizleri yalnız bırakmaya herkese müteşekkirim. Ayrıca eşimim adını bu parka vererek yaşatan Başkanımız Mustafa İduğ"a da çok teşekkür ederim" diyerek duygularını dile getirdi.

"ZİYNET SERTEL'İ ANIYORUZ"

Ziynet Sertel'i iftar yemeğinde anmaktan mutlu olduklarını dile getiren İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Burada sizlerle soframızı, ekmeğimizi ve tuzumuzu paylaşmak için bizi bir araya getiren derneğimize ve bu iftarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

İzmir Milletvekili Kani Beko ise Üsküp doğumlu olduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye 8 yaşında gelmiş bir göçmen çocuğuyum. Burada sizlerle birlikte olmaktan, hep birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca burada anısına iftar düzenlenen ve yol arkadaşım Atilla Sertel'in eşi olan gazeteci Ziynet Sertel'i de rahmetle anıyorum" diyerek düşüncelerini dile getirdi.