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Balıkesir yerel: Unesco Dünya Mirası Sürecinde Olan Ayvalık İçin Analiz Toplantısı

Balıkesir yerel: Unesco Dünya Mirası Sürecinde Olan Ayvalık İçin Analiz Toplantısı

Yerel Haberler

Edinilen Balıkesir gelişmesine göre UNESCO Dünya Mirası Listesi sürecinde olan Ayvalık'ın “Alan Yönetimi Planı” analizlerinin yapılabilmesi amacıyla odak toplantısı düzenlendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi sürecinde olan Ayvalık'ın "Alan Yönetimi Planı" analizlerinin yapılabilmesi amacıyla odak toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, alanında uzman akademisyenler, emekli ve çalışan kamu görevlileri, zeytin ve zeytinyağı üreticileri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ve Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Birimi çalışanları katıldı.

Kentin mevcut sorunları, kültür-sanat alanında faaliyetler, korumacılık, zeytinliklerdeki tarımsal üretim dışı faaliyetler gibi kentin merkezinde ve kırsalında yaşanan sorunlara ilişkin çözümlerinin konuşulduğu toplantıda, katılımcılar kendilerine ayrılan süreler içinde uzman oldukları konularda görüş bildirdi. Alan Yönetimi Planı için kurulacak danışma kurullarından önce yapılan toplantıda, genel sorunların görüşülmesinin ardından hazırlanacak rapor ile katılımcılara geri dönüş yapılarak, çalışma konuları belirlendi.

ANKA / Yerel

Mesut Ergin Yerel Haberler

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