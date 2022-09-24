Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir yerel haberleri: Burhaniye'de zeytinciler yağmur duasına çıktı

Yerel Haberler

Balıkesir yerel haberleri: Burhaniye'de zeytinciler yağmur duasına çıktı

Balıkesir yerel haberi: Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yaşanan kuraklık yüzünden zeytinciler yağmur duasına çıktı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yaşanan kuraklık yüzünden zeytinciler yağmur duasına çıktı. İlçeye başlı Pelitköy Mahallesinde düzenlenen yağmur duasına yaklaşık 300 çiftçi katıldı.

Burhaniye yöresinde, yaklaşık 3 aydır yağmur düşmemesi çiftçileri telaşlandırdı. Zeytin ağaçlarında bunalma gözlenirken, çiftçiler yağmur duasına çıkmaya başladı. Pelitköy Mahallesinde düzenlenen yağmur duasına AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı. Mahalle meydanında toplanan vatandaşlar din görevlilerinin yaptığı duaya amin derken, duaya katılanlara etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Duaya katılanlara teşekkür eden Pelitköy Mahalle Muhtarı Hasan Vural, "Yöremizde yaklaşık 3 aydan fazla bir zamandır yağmur düşmedi. Son günlerde özellikle kırsal yerlerdeki zeytinler çok bunaldı. Bu günlerde düşecek yağmur zeytinleri irileştirecek. Yağmur düşmesi halinde yörede zeytin hasadı da başlayacak. Bu gün duamızı yaptık. İmece ile hazırladığımız etli pilav ve ayranları da ikram ettik. Katılanlardan Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Pelitköy Türkiye Zeytin Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title