Balıkesir yerel haberleri... Burhaniye'de Yaya Geçitleri Boyandı

Balıkesir yerel haberi... Burhaniye’de sürücülerin, yayalara olan farkındalığını arttırmak için yaya geçitleri boyandı. 2022 yılı süresince trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı arttırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla yapılan “Yaya Önceliği Kampanyası” projesi, “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla Burhaniye’de de uygulanmaya başlandı.

Burhaniye'de sürücülerin, yayalara olan farkındalığını arttırmak için yaya geçitleri boyandı. 2022 yılı süresince trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı arttırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkartmak, yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla yapılan "Yaya Önceliği Kampanyası" projesi, "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla Burhaniye'de de uygulanmaya başlandı.

Burhaniye Saip Hoca Bulvarında okul önünde İlçe protokolü tarafından yaya geçidinde bir çizgi kırmızı renge boyandı. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş'in rulo ile boyayarak başlattığı uygulamada farkındalık oluşturularak dikkat çekildi. Burhaniye Kaymakamı İlyaş Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce; öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte öğrenciler farkındalık oluşturmak için ellerinde, "Hayata Saygı Duruşu", "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın", "Öncelik Yaşayan Adımlar" gibi el dövizlerini taşıdı.

"AMACIMIZ YAYA ÖNCELİĞİ KONUSUNDA TOPLUMDA FARKINDALIĞI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Ülkemizde karayollarında yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması amacıyla, yayalara öncelik veren birtakım değişiklikler yapılmıştı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da "Önce Yaya" uygulamasına destek olmak için biz de belediye olarak, ilçemiz genelinde yaya geçişlerini boyadık. Amacımız yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak" dedi.

Yapılan uygulamalar kapsamında Burhaniye Belediyesince, emniyet ve güvenlik için önem arz eden yaya ve trafik akışını sağlayan yaya geçitleri, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince boyandı.