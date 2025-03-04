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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Koruma Altındaki Çocuklarla İftarda Buluştu

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Koruma Altındaki Çocuklarla İftarda Buluştu
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, iftar programında koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla bir araya geldi. Ramazan ayının değerlerine vurgu yapan Ustaoğlu, devletin çocuklara sahip çıktığını ve onların geleceğine katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ve İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla iftarda buluştu.

Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda, devletin şefkatli kollarında hayata hazırlanan çocuklarla yakından ilgilenen Vali Ustaoğlu; Ramazan ayının unutulan manevi değerleri ve ahlaki güzellikleri hatırlamak ve hayata geçirmek için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. Ustaoğlu iftarda yaptığı konuşmada, "Rahmet kapılarının ardına kadar açık olduğu bu kutlu ayda, bugün iftar soframızı şenlendiren siz değerli yavrularımızla birlikte olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim'in, bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi sağlık ve afiyetle bayrama da eriştirmesini diliyorum." diye konuştu.

Hatırlanmayı bekleyen insanların kalplerinde buluşmanın yanı sıra çocukların neşesi olmanın da büyük bir onur olduğunu sözlerine ekleyen Ustaoğlu, "İçinde bulunduğumuz kutlu ve mübarek Ramazan Ayı vesilesi ile çocuklarımızın başını okşamak, yüzlerini güldürmek, bir gönüle dokunmak ve bir yüzü tebessüm ettirmek temel gayemizdir. Devletimiz, çocuk evleri ve siteleriyle kalacak yeri olmayan çocuklarımızın bakımını üstlenmektedir. Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz çeşitli sebeplerle anne-babasından ayrı düşen çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Aile bireylerinin eksikliğini evlatlarımıza hissettirmeme noktasında milletimizin tüm kesimlerine görev düşmektedir. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Bu anlayışla birbirimizi gözettiğimizde sorunların daha da hafifleyeceğine, daha sağlıklı, huzurlu, güvenli bir toplum olacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Devletin sevgisine emanet edilen evlatların her zaman yanlarında olduğunu ve olacağını dile getiren Vali Ustaoğlu, "Bizler sizleri çok seviyoruz. Sizleri kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz. Sizlerin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Unutmayın bizler de sizin bir aileniziz. Biliyorsunuz bizim kültürümüzde devlet hem anadır, hem babadır. Hayallerinizi gerçekleştirmeniz için devlet olarak tüm desteği vermeye hazırız. Sizleri, geleceğe en iyi şekilde hazırlamak bizlerin en asli görevidir. Yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Yolunuz da, bahtınız da açık olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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