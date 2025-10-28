Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydan gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem hakkında Bursa Valiliği açıklama yaptı.

Bursa Valiliği depremden olumsuz etkilenen vatandaşların olmadığını belirtilerek, "Bugün saat 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu. - BURSA