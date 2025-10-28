Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Bursa Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, olumsuz bir durumun yaşanmadığını duyurdu ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydan gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem hakkında Bursa Valiliği açıklama yaptı.
Bursa Valiliği depremden olumsuz etkilenen vatandaşların olmadığını belirtilerek, "Bugün saat 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel