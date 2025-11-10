Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

(BALIKESİR) – Afad, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, saat 21.20 'de kaydedildi. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken 9,64 kilometre derinlikte gerçekleşti. 4,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu: An itibarıyla olumsuz bir durum yok

Meydana gelen depreme ilişkin yazılı açıklamada bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Sındırgı ilçemizde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.