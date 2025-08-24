Balıkesir Sındırgı'da 4.8 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

