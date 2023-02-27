Balıkesir'in Takımları Depremzedeler İçin Dostluk Maçına Çıktı

Tüm geliri depremden etkilenen yurttaşlara bağışlanmak amacıyla oynanan Ayvalıkgücü Belediyespor ve 1966 Edremitspor dostluk maçında; her iki takımın taraftarı aynı tribünde “Türkiye tek yürek” mesajı verdi.

Tüm geliri depremden etkilenen yurttaşlara bağışlanmak amacıyla oynanan Ayvalıkgücü Belediye spor ve 1966 Edremit spor dostluk maçında; her iki takımın taraftarı aynı tribünde "Türkiye tek yürek" mesajı verdi.

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki ezeli rakip ve ezeli dost takımın taraftarları tek yürek oldu. Karşılaşmayı CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve her iki belediyenin meclis üyeleri takip etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu depremlerde çok insanımızı kaybettik. Acımız çok büyük. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu duygularla böylesi bir anlamlı bir karşılaşmayı organize etme teklifimize olumlu yanıt veren Edremit Belediye Başkanı Sayın Selman Hasan Arslan'ın yanı 1966 Edremit spor kulüp yöneticilerine ve karşılaşmanın tüm biletlerinin satılmasını sağlayan Edremit ve Ayvalık halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da yaşanan felakette, yaraların sarılması amacıyla düzenlenen karşılaşmanın örnek olmasını temenni ederek, "Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Tabii ki büyük bir camia olan spor camiası bu duruma duyarsız kalamazdı. Böylesi anlamlı bir maçın oynanması için bize teklifte bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e çok teşekkür ediyoruz. Böylesi bir organizasyonu düzenleyerek bu karşılaşmaya taraftarların da destek vermesiyle ortaya çıkan bu ortak enerjinin aynı heyecanla süreceğine inanıyorum" diye konuştu.