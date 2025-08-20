Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve depremin derinliğinin 4.54 kilometre olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4.54 kilometre olarak ölçüldü. - BALIKESİR

