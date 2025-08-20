Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.10'da 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve depremin derinliğinin 4.54 kilometre olduğunu açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel