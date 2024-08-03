Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın yerine Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir atandı.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın yerine Mardin Milli Eğitim Müdürü Murat Demir atandı.

Murat Demir Kimdir? 1969 yılında Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Altınoluk Köyü'nde doğan Demir, eğitim hayatını Elazığ'da tamamladı ve 1994 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Demir, kariyerine Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak başladı, ardından özel eğitim kurumlarında hem öğretmen hem de yönetici olarak görev yaptı. Devlete dönüşü sonrası, Malatya ve Nevşehir gibi illerde çeşitli idari görevlerde bulundu. 2021 yılında Mardin İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Murat Demir, şimdi Balıkesir'deki eğitim çalışmalarına yön verecek.

Balıkesir'e atanan Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, evli ve üç çocuk babasıdır. - BALIKESİR