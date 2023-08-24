Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Nurettin Alkan atandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan atama kararnamesi ile Balıkesir Jandarma Komutanlığına Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan atandı.

Komutan Alkan'ın daha önce de İçişleri Bakanlığı askeri müşaviri olarak görev yaptığı öğrenildi. - BALIKESİR