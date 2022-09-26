Balıkesir haber | Balıkesir'de zeytin hırsızlarına karşı önlem

Balıkesir'de zeytin hırsızlarına karşı önlem

Vali Hasan Şıldak :

"Tedbirlerimiz öncelikle caydırıcı ve önleyici olmakla birlikte etkili sonuç doğuracak mahiyette olacaktır"

BALIKESİR - Balıkesir'de başlamak üzere olan zeytin hasadı öncesinde zeytin hırsızlığı ve zeytinliklerdeki hayvan zararlarının önlenmesi konusunda ilgili kurumların katılımı ile toplantı düzenlendi. Vali Hasan Şıldak, "Tedbirlerimiz öncelikle caydırıcı ve önleyici olmakla birlikte etkili sonuç doğuracak mahiyette olacaktır" dedi.

Edremit ilçesindeki Hattuşa Termal Otel'de Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın başkanlığında bir araya gelen kurum ve kuruluş temsilcileri, zeytin hırsızlığı ve zeytinliklerdeki hayvan zararlarının önlenmesi için yapılacakları masaya yatırdılar. Koordinasyon toplantısı sonrasında konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Vali Hasan Şıldak, "Yağlık zeytin üretiminde dördüncü sırada olan, aynı zamanda ekildiği alan itibarıyla da yine dördüncü sırada olan Balıkesir, kuzeye gittiğimizde Erdek bölgemizde ve Edincik bölgemizde yetişen sofralık zeytin rekoltesi itibarıyla da Türkiye'de yine dördüncü sıradadır ve ekilen alan itibarıyla da altıncı sıradadır. Bu kadar geniş bir bölgede zeytin üretiminin yapıldığı ilimizde zeytin üreticilerimizin iki ana temel sorunu bulunmaktadır" dedi.

Zeytin üreticisinin en önemli sorunlarından birisinin zeytin hırsızlığı olduğuna değinen Vali Şıldak, "Bu sorunlarla ilgili bugün yaptığımız toplantıda bölgedeki kaymakamlarımız, yine Erdek ve Bandırma kaymakamlarımız, bu ilçelerimizin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin yöneticileri, ilçe müdürlerimiz, ilçe komutanlarımız, ilçe tarım müdürlerimiz, ilçelerimizin ziraat odalarının başkanları yine bu ilçelerimizin çiftçi malları koruma başkanları ile il emniyet müdürümüz, il jandarma komutanımız, il tarım ve orman müdürümüzün katılımıyla verimli, faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Üreticimizin büyük bir sorunu olarak gelişen ve gün geçtikçe insanlarımızın rahatsızlığının yükseldiği en temel mesele zeytin hırsızlığı konusudur. Zeytin üreticisinin maalesef habersiz şekilde bahçesinden gelinip ürününün çalınması suretiyle mağdur olması konusunda geçtiğimiz yıl aldığımız tedbirler son derece etkili olmuştur. Bu tedbirlerin bu yıl çok daha ileri safhada, çok daha ileri seviyede uygulanması ve hırsızlık olaylarına karşı bütün birimlerimizin çiftçi mallarımız, ziraat odalarımız, belediyelerimiz, bütün kolluk birimlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz hep birlikte yapılacak etkili, geniş bir mücadeleyle ortadan kaldırılması, hırsızlıklara müsaade edilmemesi, bu olayla sonuna kadar mücadele edilmesine ilişkin tedbirleri görüştük" dedi.

Devletin zeytincinin yanında olduğuna değinen Vali Şıldak, "Bütün vatandaşlarımızın öncelikle müsterih olmalarını, devletimizin bütün kurumlarının büyük bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde bu meselenin üzerine giderek en kararlı şekilde hırsızlık olaylarına müdahale edeceğini, tedbirler alacağını ve bu tedbirlerin hep birlikte göreceğimiz şekilde geçen yıla oranla çok daha fazla işe yarayacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Vali Şıldak, "Tedbirlerimiz öncelikle caydırıcı ve önleyici olmakla birlikte etkili sonuç doğuracak mahiyette olacaktır. Bu konuda bir valilik genel emri yayınlayarak en kısa sürede, yasal olarak da altyapısını oluşturacağız" dedi.

Zeytinlik alanlarda hayvancılık faaliyeti nedeniyle meydana gelen zararlara değinen Balıkesir Valisi Şıldak, "Yine zeytin üreticisinin mağduriyetine sebep olan ve bölgemizde ne yazık ki uzun bir süredir yıllar boyunca yapılan güzel uygulamaların sonuçlanması ve daha olumsuza evrilmesi şeklinde gördüğümüz zeytin arazilerinde hayvan otlatılması konusudur. Zeytincilik Kanunu zeytin ağacını koruma altına alan bu ürünün ve ağacının hayvanlara karşı korunması sistemini de içeren bir mekanizma kurmuş. Yani zeytin alanlarının içerisinde ve yakınında hayvan bulunmaması gerekiyor. Fakat bölgeye baktığımızda ilimizde on milyonun üzerindeki zeytin ağacının varlığı adeta unutulmuş, bu alanlar bir hayvancılık alanına, meraya dönüşmüş vaziyette. Bütün bölgeden bize çok sayıda yakınma geliyor. Doğrudan çiftçilerimiz, odalarımız, bu konuda faaliyet gösteren kooperatiflerimiz büyük bir sıkıntı yaşadıklarını ve hayvancılık faaliyeti yapılmaması gereken, merada, çiftlikte, kapalı alanlarda ya da koruluk alanlarda yapılması gereken hayvancılığın zeytin arazilerine yansıtılması sonucunda zeytin ağaçlarının bundan büyük zarar gördüğünü ve bütün bunların ürün kaybına sebebiyet verdiğini tarım müdürlüklerimiz de resmen tescil ediyorlar, belgeliyorlar. Şimdi bu itibarıyla baktığımızda geçtiğimiz yıl 2012 yılında bu konunun önemini İl Tarım Müdürlüğümüz, kaymakamlıklarımız bize intikal ettirdikleri bütün hadiseleri değerlendirerek bir genel emir yayınlamıştık. İlk defa Balıkesir'de zeytin üreticisinin bu zararlardan etkilenmesini önlemeye yönelik aldığımız bu karar sonucunda jandarmamız, emniyetimiz, yani genel kolluk birimlerimiz ceza uygulamaya, idari yaptırım uygulamaya başlamışlardı. Bunun kısmi olarak olumlu sonuçlarını almış olmamız bizi sevindirmekle birlikte alınan bu tedbirin maalesef yeterli olmadığını değerlendiriyoruz. Yine zeytin arazilerinin içerisinde, zeytin bahçelerinde hayvanları görüyoruz. Yine çiftçilerimizin bundan muzdarip olduğunu görüyoruz. Bu tedbirlerimizi devam ettireceğiz. Yani hırsızlık konusunda olduğu gibi zeytin arazilerinin korunması, hayvan zararlarından etkilenmemesi noktasında da kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Üreticilere seslen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Hem zeytinliklerde meydana gelen zeytin hırsızlıkları hem de hayvanların zeytin arazilerinde otlatılması konusunda bölgedeki bütün vatandaşlarımızın ve bütün üreticilerimizin duyarlı olması lazım. Bu konuda sadece bizlerin, valilik olarak bütün kurumlarımızla birlikte aldığımız tedbirlerle yetinilmemesi, halkımızın da bu durumu benimsememesi ve buna yönelik yapılan çalışmalara destek vermesi gerektiğini değerlendiriyorum. Vatandaşlarımızdan bu yönde istirhamda bulunuyorum" dedi.

İki bölümden oluşan toplantıda Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, katılımcılara gösterdikleri ilgi için teşekkürler etti.