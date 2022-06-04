Balıkesir'deki depremde can ve mal kaybı yok - Haberler

Balıkesir'de bu gece gerçekleşen 4.1 ve 4.7'lik deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Çaypınar'da 4.1 ve 4.7'lik deprem sonrası AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi teyakkuza geçti. Deprem üssü ve o bölgeye yakın olan ibirler, Davutlar, Yaylabayır, Çanacık, Halkapınar, Karacaören, Kamçılı ve Şamlı mahallelerinde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel