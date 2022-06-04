Balıkesir'deki depremde can ve mal kaybı yok - Haberler

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Balıkesir'deki depremde can ve mal kaybı yok

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Balıkesir'deki depremde can ve mal kaybı yok

Balıkesir'de bu gece gerçekleşen 4.1 ve 4.7'lik deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bildirildi.

Balıkesir'de bu gece gerçekleşen 4.1 ve 4.7'lik deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Çaypınar'da 4.1 ve 4.7'lik deprem sonrası AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi teyakkuza geçti. Deprem üssü ve o bölgeye yakın olan ibirler, Davutlar, Yaylabayır, Çanacık, Halkapınar, Karacaören, Kamçılı ve Şamlı mahallelerinde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. - BALIKESİR

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