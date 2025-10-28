6.1'lik deprem sırasında herkes kaçarken onlar okey oynamaya devam etti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde depremde Bursa'da da hissedildi. Korkutan sarsıntıya kahvehanede yakalanan dört arkadaşın herkes kaçarken okey oynamaya devam ettiği anlar kameralara yansıdı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.
DEPREME OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR
Bursa'da da depreme kahvehanede okey oynarken yakalananlar, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Herkes korku ile masadan kalkıp dışarı çıkarken, dört arkadaşın okey oynamaya devam ettiği görüldü.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel