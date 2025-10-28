Haberler

6.1'lik deprem sırasında herkes kaçarken onlar okey oynamaya devam etti

6.1'lik deprem sırasında herkes kaçarken onlar okey oynamaya devam etti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde depremde Bursa'da da hissedildi. Korkutan sarsıntıya kahvehanede yakalanan dört arkadaşın herkes kaçarken okey oynamaya devam ettiği anlar kameralara yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

DEPREME OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR

Bursa'da da depreme kahvehanede okey oynarken yakalananlar, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Herkes korku ile masadan kalkıp dışarı çıkarken, dört arkadaşın okey oynamaya devam ettiği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Parasına oynuyorlarsa kalkmazlar, devam ederler

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
