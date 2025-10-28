6.1'lik deprem sırasında herkes kaçarken onlar okey oynamaya devam etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

DEPREME OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR

Bursa'da da depreme kahvehanede okey oynarken yakalananlar, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Herkes korku ile masadan kalkıp dışarı çıkarken, dört arkadaşın okey oynamaya devam ettiği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.