Balıkesir'deki Deprem Bursa'da Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bursa'da depremi şiddetli hisseden illerden biri oldu. Yaşanan deprem anı, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Raflardaki malzemelerin yerlere düşmesi, avizelerin korkutucu boyutta sallanması saniye saniye kayda alındı. - BURSA