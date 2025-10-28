Balıkesir'deki Deprem Bursa'da Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anı, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı ve raflardaki malzemelerin düşmesi ile avizelerin sallanması kaydedildi.
Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bursa'da depremi şiddetli hisseden illerden biri oldu. Yaşanan deprem anı, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Raflardaki malzemelerin yerlere düşmesi, avizelerin korkutucu boyutta sallanması saniye saniye kayda alındı. - BURSA
