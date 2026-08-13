Balıkesir'de 6 Bin 733 Hektar Alan Yangında Zarar Gördü

(BALIKESİR) - Balıkesir'de 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında çıkan üç büyük yangında 2 bin 514 hektar orman, 4 bin 219 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 6 bin 733 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Balıkesir'de 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında farklı noktalarda çıkan üç büyük yangının etkilediği alanların tespit sonuçları çıkarıldı.

KAYNAK MAKİNESİ ORMANI YAKTI

Balıkesir'de 27 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi'nde çıkan yangında bin 618 hektar orman, 3 bin 986 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 5 bin 604 hektar alan etkilendi. Yangının çıkış sebebinin ise kaynak makinesi olduğu, iki vatandaşın kullanımı sırasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sirayet ettiği belirtildi.

29 Temmuz'da Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde başlayarak Şahinderesi Mevkii Milli Park alanına yayılan yangında ise 36 hektar devlet ormanı ve 131 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 167 hektar alan zarar gördü. Yangının ilk önce ormanlık alan dışında çıktığı, sonrasında yayılarak ormanlık alanı etkilediği tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, 31 Temmuz'da Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde başlayarak Kepsut ilçesi Tekkeışıklar Mahallesi'ne yayılan yangında Susurluk'ta 660 hektar orman ve 100 hektar orman dışı alan, Kepsut'ta ise 200 hektar orman ve 2 hektar orman dışı alan etkilendi. Yangında toplam 860 hektar orman ve orman dışı alan zarar gördü.

Üç yangının toplamında Balıkesir'de 2 bin 514 hektar ormanlık, 4 bin 219 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 6 bin 733 hektar alanın etkilendiği tespit edildi.

Kaynak: ANKA