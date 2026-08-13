Haberler

Balıkesir'de 6 Bin 733 Hektar Alan Yangında Zarar Gördü

Balıkesir'de 6 Bin 733 Hektar Alan Yangında Zarar Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında çıkan üç büyük orman yangınında toplam 6 bin 733 hektar alan zarar gördü. Yangınlardan ilki Gömeç'te kaynak makinesi kıvılcımından çıktı ve 5 bin 604 hektar alanı etkiledi. Edremit'teki yangın 167 hektar, Susurluk ve Kepsut'ta yayılan yangın ise 860 hektar alanı kül etti. Zararın 2 bin 514 hektarı ormanlık, 4 bin 219 hektarı orman dışı alan olarak belirlendi.

(BALIKESİR) - Balıkesir'de 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında çıkan üç büyük yangında 2 bin 514 hektar orman, 4 bin 219 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 6 bin 733 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Balıkesir'de 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında farklı noktalarda çıkan üç büyük yangının etkilediği alanların tespit sonuçları çıkarıldı.

KAYNAK MAKİNESİ ORMANI YAKTI

Balıkesir'de 27 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi'nde çıkan yangında bin 618 hektar orman, 3 bin 986 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 5 bin 604 hektar alan etkilendi. Yangının çıkış sebebinin ise kaynak makinesi olduğu, iki vatandaşın kullanımı sırasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sirayet ettiği belirtildi.

29 Temmuz'da Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde başlayarak Şahinderesi Mevkii Milli Park alanına yayılan yangında ise 36 hektar devlet ormanı ve 131 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 167 hektar alan zarar gördü. Yangının ilk önce ormanlık alan dışında çıktığı, sonrasında yayılarak ormanlık alanı etkilediği tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, 31 Temmuz'da Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde başlayarak Kepsut ilçesi Tekkeışıklar Mahallesi'ne yayılan yangında Susurluk'ta 660 hektar orman ve 100 hektar orman dışı alan, Kepsut'ta ise 200 hektar orman ve 2 hektar orman dışı alan etkilendi. Yangında toplam 860 hektar orman ve orman dışı alan zarar gördü.

Üç yangının toplamında Balıkesir'de 2 bin 514 hektar ormanlık, 4 bin 219 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 6 bin 733 hektar alanın etkilendiği tespit edildi.

Kaynak: ANKA
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var

DEM heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil...
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması

Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı Türkiye'ye iade edildi
Osimhen için 130 milyon Euroluk inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi

Osimhen için inanılmaz teklif! Galatasaray kararını anında verdi
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli

Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı