Balıkesir'de Özel Öğrencilerin Eserleri Sergilendi

Balıkesir'de özel öğrencilerin göz nuru eserleri görücüye çıktı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu Geleneksel El Sanatları ve Resim Sergisi Cumhuriyet Meydanında açıldı. Sergide, özel öğrencileri yıl boyu ürettiği birbirinden güzel elişleri ile resimler ilgi gördü.

Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu 10. Geleneksel El Sanatları ve Resim Sergisini açtı. Sergide ahşap ürünlerden takılara kadar yüzlerce ürün satışa sunuldu. Okul Müdürü Mehmet Özkan'ın ev sahipliğini yaptığı sergideki ürünler ilgi gördü. .Sergi, eğitim camiasından ve halktan yoğun ilgi gördü. Sergide, özel eğitim öğrencileri tarafından büyük bir emekle hazırlanan el yapımı eserler ve resimler sergileniyor. Dokuma, örgü, takı sanatı ve ahşap boyama gibi geleneksel el sanatlarının yanı sıra, farklı tekniklerle yapılan çağdaş resimler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin ilgi görmesi öğretmen ve öğrencileri sevindirdi. Özel öğrencilerden Doğukan Çelik; "Tabaklar yaptık. Tepsileri yaptık. Her şeyi yaptık. Ürünlerimizi sattık. Ondan sonra geri kalan paramızda harçlığımız olacak. Annemin babamın hepsinin sözlerini dinliyorum. Ne derlerse onu yapıyorum. Evden çık derse çıkıyorum. Çıkma derse çıkmıyorum. Onların sözlerini çok dinliyorum" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Özkan da, "Geleneksel el sanatları ve resim sergimizin 10.yılında vatandaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sergi, öğrencilerimizin sabrını, emeğini ve yeteneklerini yansıtan özel bir buluşmadır. 10 yıldır süren bu yolculukta bizlere destek olan tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve kurumlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

El Sanatları Öğretmeni Tülay Şeker ise," Ürettiğimiz ürünleri sergiliyoruz. Okulumuzun 10.yılı. Her sene geleneksel olarak sene sonunda öğrencilerimizle birlikte ürettiğimiz ürünleri sergimizde halkımıza sunuyoruz. Herkese katkılarından çok teşekkür ediyorum" dedi.

Özem Eğitim Öğretmeni Şeyda Nur Ünal da, "Sergimizde çocuklarımızın bir senelik yaptığı ürünleri sergiliyoruz. Onlar için güzel bir gelişme oldu. Çocuklarımızın emek verdiği şeyler bunlar. Çocuklarımızın özgüvenlerinin gelişimleri için bir şeyler ürettiklerini görmek hem onlar için hem de bizler için çok gurur verici. Çok güzel bir geri dönüş aldık" dedi.