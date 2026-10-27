Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir'de Muharrem Hasbi Koray, kabri başında dualarla ve lokma hayrıyla anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de Muharrem Hasbi Koray, kabri başında dualarla ve lokma hayrıyla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de hayırsever Muharrem Hasbi Koray, adını taşıyan MHAL yöneticileri, okul aile birliği, öğretmen ve öğrencilerce kabri başında dualarla anıldı. Başçeşme Mezarlığı'ndaki anmanın ardından okul bahçesinde düzenlenen lokma hayrına öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Balıkesir'in ve Ege Bölgesi'nin sanayicilerinden hayırsever Muharrem Hasbi Koray, adını taşıdığı Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi (MHAL) yöneticileri, okul aile birliği, öğretmen ve öğrenciler tarafından kabri başında dualarla anıldı. Kabrinin bulunduğu Başçeşme Mezarlığı'nda dualar okundu, MHAL'de lokma hayrı düzenlendi

Merhum Muharrem Hasbi Koray tarafından yaptırılan okul Balıkesir'de yıllardan bu yana gençlerin eğitimine katkı sağlıyor, binlerce öğrenciyi mezun etmeye devam ediyor. Muharrem Hasbi Koray, MHAL Müdürü Süleyman Girgin, Yırcalı ailesi adına Hüseyin Karaduman, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından mezarı başında anıldı.

Koray'ın Başçeşme Mezarlığı'nda kabri başındaki anma programında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından hep birlikte dua edildi.

Başçeşme Mezarlığı'ndaki programın ardından Yırcalı ailesi tarafından Muharrem Hasbi Koray ruhuna lokma hayrı düzenlendi. Lokma hayrı Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşti. Lokma hayrına okul müdürü Süleyman Girgin, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Girgin, "Muharrem Hasbi Koray 1959 yılında okulumuzu yaptırmış çok değerli bir insan. Balıkesir'de o yıllarda Milli Eğitime kazandırılan ve yıllardan bu yana mezun vererek ülkenin dört bir yanında iş sahibi olan gençlerin okumasına vesile olan okulumuz kurucusu rahmetli Muharrem Hasbi Koray'ı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Muharrem Hasbi Koray'a bize bu güzel yuvayı kazandırdığı için minnettarız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...

Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

Atılan manşetler bomba! Bütün dünya derbiyi konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 şüpheli gözaltına alındı

Daltonlar'a ağır darbe! WhatsApp mesajları sonrası düğmeye basıldı
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
Sadettin Saran kendini 'Utanç duyuyorum' diye savundu, davada ara karar çıktı

Kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

9 kez ameliyat olmuştu: Danla Bilic yeniden rahatsızlandı
Ballon d'Or 2026 sahibini buldu! Harry Kane, ödülü 25 yıl sonra İngiltere'ye taşıdı

25 yıllık hasret bitti! Ballon d'Or'u kazanan isim belli oldu
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
Sadettin Saran'a mahkemede 'Sende var mı ondan?' sorusu! Verdiği yanıt şaşırttı

Ela'ya attığı o ses kaydı soruldu! Verdiği yanıt şaşırttı